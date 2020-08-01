Всесвітньо відома модель Ірина Шейк опублікувала спільне фото з улюбленим чоловіком
Як передає Politeka.net, милим кадром знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Особливий день для особливої людини. Щасливого дня народження, моя любов ... Я щаслива, що у мене в житті такий сміх і веселощі ... я навіть не можу порахувати ті чудові спогади, які у нас є разом ... Дякую, що ти є", - повідомила модель у підписі до посту.
На фото Шейк з'явилася на кадрі притулившись до імпозантного чоловіка, які не упустив момент, і поклав руки на сідниці моделі.
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Іменинником на кадрі виявився Рікардо Тіші - улюблений модельєр Ірини. Він вже багато років дружать і працюють разом.
Всі шанувальники виявилися в повному захваті від спільного знімки знаменитостей.
Нагадаємо, чутки про те, що у відносинах Бредлі Купера з Іриною Шейк не все гладко, зародилися після виходу фільму «Зірка народилася». Закохані все рідше з'являлися на публіці разом, а інформація від інсайдерів про їх розлад – все частіше, а в 2019 році представник пари офіційно підтвердив розставання.
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