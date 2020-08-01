Всемирно известная модель Ирина Шейк опубликовала совместное фото с любимым мужчиной

Как передает Politeka.net, милым кадром знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

"Особый день для особенного человека. Счастливого дня рождения, моя любовь ... Я счастлива, что у меня в жизни такой смех и веселье ... я даже не могу сосчитать те замечательные воспоминания, которые у нас есть вместе ... Спасибо, что ты есть", - сообщила модель в подписи к посту.

На фото Шейк предстала на кадре прижавшись к импозантному мужчине, которые не упустил момент, и положил руки на попу модели.

Именинником на кадре оказался Рикардо Тиши - любимый модельер Ирины. Он уже много лет дружат и работают вместе.

Все поклонники оказались в полном восторге от совместного снимка знаменитостей.

Напомним, слухи о том, что в отношениях Брэдли Купера с Ириной Шейк не все гладко, зародились после выхода фильма «Звезда родилась». Влюбленные все реже появлялись на публике вместе, а информация от инсайдеров об их разладе – все чаще, а в 2019 году представитель пары официально подтвердил расставание.

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