Всемирно известная модель Ирина Шейк опубликовала совместное фото с любимым мужчиной
Как передает Politeka.net, милым кадром знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.
"Особый день для особенного человека. Счастливого дня рождения, моя любовь ... Я счастлива, что у меня в жизни такой смех и веселье ... я даже не могу сосчитать те замечательные воспоминания, которые у нас есть вместе ... Спасибо, что ты есть", - сообщила модель в подписи к посту.
На фото Шейк предстала на кадре прижавшись к импозантному мужчине, которые не упустил момент, и положил руки на попу модели.
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Именинником на кадре оказался Рикардо Тиши - любимый модельер Ирины. Он уже много лет дружат и работают вместе.
Все поклонники оказались в полном восторге от совместного снимка знаменитостей.
Напомним, слухи о том, что в отношениях Брэдли Купера с Ириной Шейк не все гладко, зародились после выхода фильма «Звезда родилась». Влюбленные все реже появлялись на публике вместе, а информация от инсайдеров об их разладе – все чаще, а в 2019 году представитель пары официально подтвердил расставание.
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