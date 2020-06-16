Надя Дорофеева впечатлила формами в дерзком розовом купальнике

Популярная украинская певица поделилась новым снимком в соцсетях. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Дорофеева позирует в ярко-розовом купальнике, идеально подчеркивающем ее стройную фигуру. Звезда решила добавить своему образу «перчинки» и кокетливо расстегнула молнию на своем декольте.

Образ артистки дополняют небрежно распущенные волосы и стильные красные очки.

«Освобождайте баню. Боярыня прибыла», - с юмором подписала фото певица.

На снимок отреагировал и продюсер группы «Время и Стекло», в которой до недавнего времени пела Дорофеева, Потап.

«Банщица», - написал он.

В комментариях поклонники вовсю обсуждают образ певицы.

«А что так горячо?», «Вы такая же красивая как сервиз в моём серванте», «Очень красивая», «Твой взгляд убивает меня наповал», «Фоточка, а на ней красоточка», «Надя я чего - то не пойму. Ты чего с Вовой не поехала?», «А где твой боярин?», «От одной тебя, Надя, становится жарко...а тут ещё и обогреватель!», «Подскажите пожалуйста, где найти такую фигуру?», «Хочу быть твоим веником», - пишут люди.

Ранее Надя рассказала о том, как менялась со временем.

Так, звезда поделилась мыслями о переменах в своей жизни. Например, Надя призналась, что когда-то была категорически против тату, однако сейчас у нее их уже 14. Певица также рассказала, что в прошлом не любила принимать ванную, однако в этом году ей неожиданно понравилось.

Напомним, обнаженный Дантес с Дорофеевой огорошили снимком в компании стройной красотки: «Наконец-то…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю».

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой признался в тайном романе с Тарабаровой: "Это прозвучит ужасно...".