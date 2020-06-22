Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая участница группы "Время и Стекло", показала себя в смелом образе

На фото красотка стоит в коротенькой юбке и кофте. Образ Дорофеева дополнила длинными чулками и кроссовками, стоя на фоне маленького автомобиля марки "Мини". Надя не стесняясь продемонстрировала свои длинные ноги, а волосы собрала в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ини Мини", - подписала фото красотка.

Фанаті поставили более 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мани мо больше денег он э вло я стою втыкаю протыкаю каблуками пол", "Что за красотка", "Манимо больше денег......", "Наадь, прическа получилась офигенная после твоего туториала", "Короткая юбка", "Это твоя", "Как всегда ,ты просто шикарна", "Барби-девочка".

Сообщалось, что Надя Дорофеева впечатлила формами в дерзком розовом купальнике.

На фото Дорофеева позирует в ярко-розовом купальнике, идеально подчеркивающем ее стройную фигуру. Звезда решила добавить своему образу «перчинки» и кокетливо расстегнула молнию на своем декольте.

Сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева поздравила Надю Дорофееву с днем рождения кадрами, где первая танцует на столе.

«Всем хорошо, когда есть Вера, Надежда и любовь ♥️♥️♥️ С Днем Рождения моя ♥️ @nadyadorofeeva !!! Будь счастлива, кайфуй и пусть весь мир подождёт!!! 👯‍♀️ тебе уже 20 👯‍♀️ видео прошлогоднее, но после карантина отметим🎉», - говорится в сообщении.

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