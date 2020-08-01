Українцям рекомендують не користуватися кредитними картками від ПриватБанку

Про це у своєму відгуку на тематичному порталі Мінфін написав незадоволений клієнт, який зіткнувся з новою схемою банку.

За його словами, на його кредитній картці була необхідна сума для списання пені, але ПриватБанк без будь-якого попередження в останній день списує цю суму в рахунок кредитного ліміту.

Клієнт зазначив, що після такої операції з його рахунку "зникли" майже дві тисячі.

"Тобто з 30000 тисяч роблять 28000 з копійками! Я просто в шоці від такої ситуації так як на рахунку не буде необхідної суми для сплати пені, то буде ще гірша ситуація! Прийшлося вночі йти в єдине відділення в місті, щоб поповнити на пеню", - пожалівся він.

Клієнт також додав, що якомога швидше закриє борг та відмовиться від співпраці з державним ПриватБанком.

"Як тільки Бог допоможе погасити цей кредит я обов'язково в себе на блозі напишу дуже великий відгук зі скріншотами і всіма необхідними доказами, як приватбанк знущається в умовах карантину з людей, котрим сам же нав'язав кредитні картки! Якщо у вас нема ще кредитної картки і ви тільки про це думаєте — не робіть дурниць! Кредитна карта — це зашморг на шиї, котрий повільно затягують безсовісні власники цих так званих українських банків", - резюмував він у своєму відгуку.

"Ліміт встановлюється для кожного клієнта індивідуально та розраховується на основі більш ніж сотні показників. При активному користуванні продуктами банку можливе збільшення ліміту в майбутньому. При цьому, варто зазначити, що наявність кредитного ліміту на картці не зобов'язує до його використання...", - відкинув усі звинувачення співробітник банку у коментарях.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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