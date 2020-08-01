Украинцам рекомендуют не пользоваться кредитными картами от Приватбанка

Об этом в своем отзыве на тематическом портале Минфин написал недовольный клиент, который столкнулся с новой схемой банка.

По его словам, на его кредитной карточке была необходимая сумма для списания пени, но ПриватБанк без предупреждения в последний день списывает эту сумму в счет кредитного лимита.

Клиент отметил, что после такой операции с его счета "исчезли" почти две тысячи.

"То есть с 30000 тысяч делают 28000 с копейками! Я просто в шоке от такой ситуации, так как на счету не будет необходимой суммы для уплаты пени, то будет еще хуже ситуация! Пришлось ночью идти в единственное отделение в городе, чтобы пополнить на пеню", - пожаловался он.

Клиент также добавил, что как можно быстрее закроет долг и откажется от сотрудничества с государственным ПриватБанком.

"Как только Бог поможет погасить этот кредит я обязательно у себя на блоге напишу очень большой отклик со скриншотами и всеми необходимыми доказательствами, как Приватбанк издевается в условиях карантина с людей, которым сам же навязал кредитные карты! Если у вас еще нет кредитной карты и вы только об этом думаете — не делайте глупостей! Кредитная карта — это петля на шее, который медленно затягивают бессовестные владельцы этих так называемых украинских банков", - резюмировал он в своем отзыве.

"Лимит устанавливается для каждого клиента индивидуально и рассчитывается на основе более чем сотни показателей. При активном пользовании продуктами банка возможно увеличение лимита в будущем. При этом, стоит отметить, что наличие кредитного лимита на карте не обязывает к его использованию...", - отверг все обвинения сотрудник банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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