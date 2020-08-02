Світлана Лобода, Тіна Кароль, Леся Нікітюк та інші зірки показали себе без одягу на пляжі

На першому фото показала себе Світлана Лобода. Красуня стояла на колінах на пляжі, показуючи своє тіло в рожевому купальнику. Образ зірка доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому фото була Памела Андерсон. Красуня лежала без одягу і білизни на пляжі, показуючи всю себе. Волосся зірка залишила розпущеним, а однією рукою прикрилася від сонця, показуючи ідеальне тіло.

Закриває трійку українська зірочка Тіна Кароль. Співачка лежала в топіку і коротких шортиках на піску. Артистка спокусливо вигнулась на фото, демонструючи ідеальну п'яту точку, яка залишилася практично не прикритою. Кароль додала крупний план картинці, де можна розглянути її ідеальну зовнішність.

На четвертому знімку показала себе Ірина Морозюк, дружина українського футболіста. Зірка лежала в бікіні на пляжі, а поруч з нею можна побачити спортсмена. Пара дивилася один на одного, прикриваючи окулярами очі від сонця.

Закриває топ Леся Нікітюк. Красуня ніжилася на пляжі в леопардовому купальнику, сидячи на піску. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На фото можна легко оцінити ідеальні ніжки красуні і п'яту точку.

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