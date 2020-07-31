Украинская певица Тина Кароль показала чувственное фото, позируя в новом образе

После того, как жесткие рамки карантина были сняты, Тина приступила к съемкам и уже успела представить серию кадров в привычных нарядах - коротких платьях с акцентом на стройные ноги, платьях длинны миди с вырезами на животе и блестящих костюмах, подчеркивающих ее подтянутую фигуру.

В этот раз звезда решила поделиться новым фото из последней фотосессии, акцент которого был сделан не на ее одежде, а на лице. С легким макияжем и нюдовой помадой на губах, артистке удалось привлечь внимание поклонников сразу же после того, как фото было опубликовано. А её одежда - тонкое платье, более похожее на ночнушку, - также не осталось незамеченным.

Вот что написали фанаты Кароль под постом в социальной сети Инстаграм:

«Незаконно красивая! 😍😍😍», «♥️ QUEEN!», «Lovee😍💕», «Хорошая🔥», «Невероятная 🤤🤍», «Нереальная❤️», «Волшебная🍧🍡🤍», «Взгляд...... 😍💔», «Вааауу😻❤️», «Доброго ранку Тіна Кароль❤», «Доброго ранку, красуне наша 😘», «Such a beauty», - пишут пользователи.

До этого артистка в естественном виде в гримерке покорила фанатов своей естественной красотой. Дело в том, что внешний вид певицы многих поклонников мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Очень часто фанаты интересуются тем, что именно делает Тина по уходу за собой.

Так, обычно главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы. Тина даже выпустила свою собственную губную помаду со своим идеальным оттенком красного.

А на новом кадре в естественном образе без макияжа и украшений Тина выглядела по-домашнему мило, что сразу отметили поклонники.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".