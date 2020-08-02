Светлана Лобода, Тина Кароль, Леся Никитюк и другие звезды показали себя без одежды на пляже

На первом фото показала себя Светлана Лобода. Красотка стояла на коленях на пляже, показывая свое тело в розовом купальнике. Образ звезда дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото была Памела Андерсон. Красотка лежала без одежды и белья на пляже, показывая всю себя. Волосы звезда оставила распущенными, а одной рукой прикрылась от солнца, показывая идеальное тело.

Тройку закрывает украинская звездочка Тина Кароль. Певица лежала в топике и коротких шортиках на песке. Артистка соблазнительно выгнулась на фото, демонстрируя идеальную пятую точку, которая осталась практически не прикрытой. Кароль добавила крупный план картинке, где можно рассмотреть ее идеальную внешность.

На четвертом снимке показала себя Ирина Морозюк, жена украинского футболиста. Звезда лежала в бикини на пляже, а рядом с ней можно увидеть спортсмена. Пара смотрела друг на друга, прикрывая очками глаза от солнца.

Закрывает топ Леся Никитюк. Красотка нежилась на пляже в леопардовом купальнике, сидя на песке. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На фото можно легко оценить идеальные ножки красотки и пятую точку.

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