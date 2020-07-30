Украинская певица Тина Кароль предстала в чувственном романтичном образе в черном-мини платье
В этот раз на фан-аккаунте звезды появились чувсвственные кадры, на которых Тина в черном-мини платье с кружевами на груди предстала в нежном образе. При этом не только яркий кадр привлек внимание фанатов.
Дело в том, что поклонники решили поделиться также и необычными стихами Тины, которые она выложила вечером в Сторис в Инстаграм:
«Я суверенна, как маяк.
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Мне чужды фантомные боли,
Пусть режут волны меня
Живую, такую простую,
А я неустанно буду стоять
И буду Героем.
Герой с мечем Архернара,
Такая судьба предначертана мне,
Никто не увидит печали.
Мой взгляд устремлен так далеко.
Пусть думают, что кого-то встречаю.
Да, пусть думают, что хотят.
А я, как маяк, суверенна всегда», - написала Тина.
Пользователи сети сразу же отреагировали:
«Я так понимаю чтобы началась магия нужно пройти через нервотрепку 🤔», «День начался Странно и закончился так же», «Какой-то он грусный😢👑», «*Игра на наших нервах вошла в чат* 🥺», «Нервы натянуты, терпение вечное. Спонсор Шуршание на ночь : Тиночка Кэрол», «Даа, красиво , но грустный 🥺🙈♥️😍», «Пусть грусть будет только в стихах🙏», «Не понимаю, когда она настоящая. Когда излучает счастье, или когда снова вещает про вечное одиночество? Где-то фальшь, а где – неясно», - пишут фанаты.
До этого артистка в естественном виде в гримерке покорила фанатов своей естественной красотой. Дело в том, что внешний вид певицы многих поклонников мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.
Очень часто фанаты интересуются тем, что именно делает Тина по уходу за собой.
Так, обычно главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы. Тина даже выпустила свою собственную губную помаду со своим идеальным оттенком красного.
А на новом кадре в естественном образе без макияжа и украшений Тина выглядела по-домашнему мило, что сразу отметили поклонники.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".