Украинская певица Тина Кароль предстала в необычном образе во время последней фотосессии

Так, на странице коллеги Тины Кароль Анатолия Сачивко появился необычный чувственный кадр, который ранее сама певица выкладывала в Сторис.

На новом и ярком фото Тина позировала в черном коротком топе и скромной юбке-карандаше без каких-либо принтов. При этом показывала свой образ Тина, полусидя на стуле и фактически падая при этом головой на пол.

«Разрыв сердца»🔥🔥♥️😍😂», «От Тиночки можна ожидать все , что угодно, довела до экстаза 😍💛🔥», «Она нагло и открыто признается, что играет на наших нервах🔥», «Угу ясно понятно 😏», «Наша❤️», «Прекрасная❣️», «Лучшая ❤️», «Безумно 😍😍😍», «Любимая😍», «красота со смыслом 💗», - пишут фанаты.

До этого артистка в естественном виде в гримерке покорила фанатов своей естественной красотой. Дело в том, что внешний вид певицы многих поклонников мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Очень часто фанаты интересуются тем, что именно делает Тина по уходу за собой.

Так, обычно главный акцент в макияже Тины – красные губы, которые уже давно стали главной бьюти-визиткой певицы. Тина даже выпустила свою собственную губную помаду со своим идеальным оттенком красного.

А на новом кадре в естественном образе без макияжа и украшений Тина выглядела по-домашнему мило, что сразу отметили поклонники:

«Самая красивая❤», «Красивая такая 😻», «Самая самая красивая ❤️😍😍😍», «Белая королева!!!!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥», «Krasunia❤», «Хочу Тину в Голливуде!», «Кенгорушичка красивая😍», «Наша найкраща люблю 😍❤», «Договорились!👏😉», «А то позаду не Маша Єфросиніна?», «@tina_karol Самая прекрасная. Наш лучик счастья.❤».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".