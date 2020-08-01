В скандале с "разводом Аллы Пугачевой и Максима Галкина" всплыли новые подробности
Громкое заявление сделала концертный директор примадонны Елена Чупракова, передает DailyStorm.
Как известно, в СМИ начали появляться слухи о том, что якобы Алла Пугачева планирует развестись с шоуменом Максимом Галкиным, с которым у них общие дети.
Концертный директор примадонны поспешила опровергнуть эти домыслы.
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"Ничего такого не было и нет", – уверенно заявила Чупракова.
Осведомленные источники уверяют, что звезды могут быть сами заинтересованы в распространении подобных слухов.
«На самом деле эта новость не более, чем фейк, подкрепленный коммерческой составляющей. Это же выгодно — постоянно подогревать интерес к тому, расстались они или нет! Однако есть один верный способ проверить: изучить Instagram. И у Максима, и у Аллы Борисовны там есть свои страницы. И если бы что-нибудь случилось, они обязательно бы себя выдали», - утверждают инсайдеры, приближенные к примадонне и шоумену.
Экстрасенс Виктор Богданов, в свою очередь, уверяет, что Максим Галкин и Пугачева расстанутся уже в следующем году.
«Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», - добавил он.
Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".
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