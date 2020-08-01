Українська співачка Тіна Кароль показала себе в природному вигляді і вразила фігурою

Не секрет, що у зірки є свій фан-клуб. Шанувальники діляться між собою кадрами з Тіною, захоплюються її виступами, а зовнішній вигляд співачки багатьох фанатів навіть мотивує вести здоровий спосіб життя і доглядати за собою, також, як і артистка.

Масово фанати завжди запитують у зірки, що саме робить Тіна по догляду за собою. Однак, артистка зазначає, що особливих секретів немає. Навіть у повсякденному житті вона віддає перевагу звичайний одяг, не бажає фарбуватися і виділятися яким-небудь чином:

«У звичайному житті я не наголошую свої жіночі принади і не вдягаюся з розрахунком когось вразити. Намагаюся бути дуже скромною. Купую практичні речі, а якщо вони ще й недорогі – взагалі чудово», - якось сказала Тіна.

Тому її кадр у простому костюмі, який підкреслив форми, відразу ж припав всім до душі:

«❤️❤️❤️Тіночка,ти у всьому чарівна!!», «Це не Тинин особистий аккаунт) Але, погоджуся з вами, вона й справді чарівна ❤️», «Миленька» «Ніби лосини – це те, що не підкреслює принади», «А де вона таке сказала», «@mled_rina в інтерв'ю якомусь) Скину вам в Директ».

Також ми повідомляли, що після того, як жорсткі рамки карантину були зняті, Тіна приступила до зйомок і вже встигла представити серію кадрів у звичних нарядах - коротких сукнях з акцентом на стрункі ноги, сукнях довжини міді з вирізами на животі і блискучих костюмах, підкреслюють її підтягнуту фігуру.

Нещодавно зірка вирішила поділитися новим фото з останньої фотосесії, акцент якого був зроблений не на її одязі, а на обличчі. З легким макіяжем і нюдовой помадою на губах, артистці вдалося привернути увагу шанувальників відразу ж після того, як фото було опубліковано. А її одяг - тонке плаття, більш схоже на ночнушку, - також не залишилося непоміченим.

Ось що написали фанати Кароль під постом в соціальній мережі Instagram:

«Незаконно красива! 😍😍😍», «♥️ QUEEN!», «Lovee😍💕», «Хороша🔥», «Неймовірна 🤤🤍», «Нереальна❤️», «Чарівна🍧🍡🤍», «Погляд...... 😍💔», «Вааауу😻❤️», «Доброго ранку Тіна Кароль❤», «Доброго ранку, красуне наша 😘», «Such a beauty», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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