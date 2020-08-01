Украинская певица Тина Кароль показала себя в естественном виде и поразила фигурой

Не секрет, что у звезды есть свой фан-клуб. Поклонники делятся между собой кадрами с Тиной, восхищаются ее выступлениям, а внешний вид певицы многих фанатов даже мотивирует вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, также, как и артистка.

Массово фанаты всегда спрашивают у звезды, что именно делает Тина по уходу за собой. Однако, артистка отмечает, что особых секретов нет. Даже в повседневной жизни она предпочитает обычную одежду, не желает краситься и выделяться каким-либо образом:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

Поэтому ее кадр в простом костюме, подчеркнувший формы, сразу же пришёлся всем по душе:

«❤️❤️❤️Тиночка,ты во всём очаровательна!!», «Это не Тинин личный аккаунт) Но, соглашусь с вами, она и вправду очаровательная, подчеркнула, что надо ❤️», «Миленькая» «Будто лосины – это то, что не подчеркивает прелести», «А где она такое сказала», «@mled_rina в интервью каком-то) Скину вам в Директ».

Также мы сообщали, что после того, как жесткие рамки карантина были сняты, Тина приступила к съемкам и уже успела представить серию кадров в привычных нарядах - коротких платьях с акцентом на стройные ноги, платьях длинны миди с вырезами на животе и блестящих костюмах, подчеркивающих ее подтянутую фигуру.

Недавно звезда решила поделиться новым фото из последней фотосессии, акцент которого был сделан не на ее одежде, а на лице. С легким макияжем и нюдовой помадой на губах, артистке удалось привлечь внимание поклонников сразу же после того, как фото было опубликовано. А её одежда - тонкое платье, более похожее на ночнушку, - также не осталось незамеченным.

Вот что написали фанаты Кароль под постом в социальной сети Инстаграм:

«Незаконно красивая! 😍😍😍», «♥️ QUEEN!», «Lovee😍💕», «Хорошая🔥», «Невероятная 🤤🤍», «Нереальная❤️», «Волшебная🍧🍡🤍», «Взгляд...... 😍💔», «Вааауу😻❤️», «Доброго ранку Тіна Кароль❤», «Доброго ранку, красуне наша 😘», «Such a beauty», - пишут пользователи.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".