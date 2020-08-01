Спливли подробиці невідомого раніше конфлікту принців Вільяма і Гаррі

Про це пише видання 7 днів.

За інформацією інсайдерів, кілька років тому Гаррі серйозно образився на свого старшого брата Вільяма.

Сварка в королівському палаці тоді викликала багато запитань, і тепер стало зрозуміло, хто був її причиною.

Як виявилося, кілька років тому, коли молодший син принцеси Діани тільки почав зустрічатися з Меган Маркл, він поділився з братом важливою для нього інформацією.

Вже через два місяці відносин з актрисою Гаррі зізнався Вільяму що хоче зробити їй пропозицію. Реакція старшого брата виявилася цілком логічною, проте дуже образливою для закоханого принца.

Вільям заявив, що не розуміє, чому його брат поспішає з цим питанням, адже старший син принцеси Діани, зробив пропозицію Кейт Міддлтон через десять років після їх знайомства.

Також Вільям порадив Гаррі уважніше придивитися до Меган Маркл і все про неї дізнатися, перш ніж знайомити її з королівською родиною.

Принц Гаррі був ображений таким тоном герцога Кембріджського, який вирішив "вчити життю" молодшого брата. Після цього майбутній чоловік Меган Маркл практично перестав звертатися за порадами до Вільяму і у відносинах братів "пробігла чорна кішка".

Раніше ми розповідали, як у палаці довели Меган Маркл до сліз.

Меган Маркл дуже засмутилася після того, як їй зателефонували з королівського палацу і заборонили носити улюблене намисто.

Як відомо, ще в 2016 році зірка Голлівуду носила просте золоте намисто з буквами М і Н. 14-каратна золотий ланцюжок, яка обійшлася Меган Маркл в $300, привернула увагу як папарацці, так і співробітників Кенсінгтонського палацу.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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