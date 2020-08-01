Стало відомо, що буде з курсом долара в серпні

Про этмо пише видання Сьогодні.

минулий тиждень на валютному була більш стабільною, ніж попередні.

Але навіть експерти не знають, як довго протримається така ситуація. Не виключено, що в серпні може продовжитися девальвація національної валюти.

"З економічної точки зору зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар і гривня як раз в ньому стабілізувалася", - заявив аналітик Олександр Охріменко.

Експерт Андрій Шевчишин зазначив, що на валютний ринок сьогодні тисне ліквідність, яка була отримана від погашення гривневих облігацій, а також те, що експортери притримують свою валюту і не виходять на торги.

"На наступному тижні заплановані виплати за облігаціями 16 млрд грн і 140 млн доларів, що також є фактором тиску на ринок. І сприяє тому, що найближчим часом курс гривні продовжить демонструвати коливання і буде рухатися в діапазоні 27,7-27,9 гривні за долар", - озвучив свій прогноз Шевчишин.

Інший аналітик Олег Пендзин припустив, що в майбутньому гривня буде тільки зміцнюватися по відношенню до долара. І до кінця року він бачить альтернативою валютних заощаджень гривневий вклад у надійному банку.

Але Охріменко попереджає, що на скачках курсу можна втратити гроші, адже заробити не вийде через можливу ревальвацію гривні.

Раніше ми попереджали про курс долара по 50 гривень. За словами Віктора Скаршевського, такий валютний стрибок малоймовірний, і українці не зможуть почати масово бігти в обмінники, щоб скуповувати валюту.

Скаршевський також припустив, що скоро українці навпаки будуть вибудовуватися в чергу перед обмінниками, щоб продати валюту, адже через карантин багато хто залишився без роботи.

"Те, що в останні тижні сталася деяка девальвація - це передусім були спекулятивні очікування на ринку. Зараз поступово гривня знову почала зміцнюватися", - розповідав він.

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