Не всім пощастило на щорічному оцінюванні

Стало відомо про численні порушення під час основної сесії ЗНО-2020

Таку інформацію оприлюднив в.о. голови Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, пише Укрінформ.

За його словами, під час основної сесії ЗНО було виявлено 268 порушень процедури проходження тестування.

«У нас були порушники. Загалом виявлено 268 порушень процедури проходження тестування. Мобільний телефон, холодна зброя, засоби зчитування інформації, шпаргалка, намагання фотографувати зошити в аудиторії, щоб викласти їх потім в Інтернет, заважав іншому, намагався списати – це все фіксується в аудиторному протоколі, і такий абітурієнт дочасно припиняє роботу над тестом і його вилучають з аудиторії», - зазначив Бойко у спілкуванні із журналістами.

Також відомо, що 93 абітурієнтів не допустили до проходження ЗНО, оскільки вони не мали необхідних при собі документів.

Бойко додав, що для таких порушників в цьому році все закінчилося, оскільки вони втратили право на участь в конкурсі для вступу до вишів.

«Особливо, якщо у тебе виявили порушення на українській мові та літературі, або на профільному предметі, то тобі треба у спішному порядку перебудовувати свій життєвій сценарій», - продовжив в.о. голови УЦОЯО.

127 осіб не було допущено до пункту тестування через виявлені ознаки гострого респіраторного захворювання, але ці абітурієнти були допущені до додаткової сесії ЗНО.

Тих школярів, які через хронічні захворювання мають субфібрильну температуру, але мали відповідну від лікаря довідку, яка це підтверджувала, допускали до пункту тестування для проходження ЗНО.

Раніше ми розповідали про нові умови вступу до вишів. Зокрема, були встановлені мінімальні бали, необхідні для вступу на бюджет в українські вузи.

Якщо абітурієнти хочуть вступити на спеціальності фармація, промислова фармація, то мінімальний бал повинен становити не менше 130 балів.

Що стосується спеціальностей право, публічне управління, міжнародні відносини, то тут мінімальний бал на рівні 140.

На медичні спеціальності мінімальний бал сертифікатів з другого і третього предметів ЗНО повинен становити не менше 150 балів.

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