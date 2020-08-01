Не всем повезло на ежегодном тестировании

Стало известно о многочисленных нарушениях во время основной сессии ВНО-2020

Такую информацию обнародовал и.о. председателя Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет Укринформ.

По его словам, во время основной сессии ВНО было обнаружено 268 нарушений процедуры прохождения тестирования.

«У нас были нарушители. В целом выявлено 268 нарушений процедуры прохождения тестирования. Мобильный телефон, холодное оружие, средства считывания информации, шпаргалка, попытки фотографировать тетради в аудитории, чтобы выложить их потом в Интернет, мешал другому, пытался списать – это все фиксируется в аудиторном протоколе, и такой абитуриент досрочно прекращает работу над тестом и его выводят из аудитории», - отметил Бойко в общении с журналистами.

Также известно, что 93 абитуриентов не допустили к прохождению ВНО, поскольку они не имели необходимых при себе документов.

Бойко добавил, что для таких нарушителей в этом году все закончилось, поскольку они окончательно потеряли шанс и право на участие в конкурсе для поступления в вузы.

«Особенно, если у тебя обнаружили нарушения на украинском языке и литературе, или на профильном предмете, то тебе надо в спешном порядке перестраивать свой жизненный сценарий», - продолжил в.а. главы УЦОКО.

127 человек не был допущен в пункт тестирования из-за выявления признаков острого респираторного заболевания, но эти абитуриенты были допущены к дополнительной сессии ВНО.

Тех школьников, которые из-за хронических заболеваний имеют особую температуру, но имели соответствующую от врача справку, которая это подтверждала, допускали до пункта тестирования для прохождения ВНО.

Ранее мы рассказывали о новых условиях поступления в вузы. В частности, были установлены минимальные баллы, необходимые для поступления на бюджет в украинские вузы.

Если абитуриенты хотят поступить на специальности фармация, промышленная фармация, то минимальный балл должен составлять не менее 130 баллов.

Что касается специальностей право, публичное управление, международные отношения, то здесь минимальный балл на уровне 140.

На медицинские специальности минимальный балл сертификатов из второго и третьего предметов ВНО должен составлять не менее 150 баллов.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Как сообщала Politeka, ЗНО-2020: абитуриентам объявили порог для прохождения тестов, кто сможет поступить в вузы

Также Politeka писала, что ЗНО-2020: абитуриенты получат большие выплаты за результаты тестов, «до 100 тысяч гривен»