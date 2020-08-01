Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться в Одесі на яхті

Відразу після відпустки в Туреччині зірка відправилася для продовження відпочинку в Одесу. Там Настя вирішила блиснути фігурою в білому бікіні, за яке раніше її серйозно розкритикували.

На навых кадрах Настя блиснула формами у всій красі - в білому бікіні і впрямившись перед об'єктивом, щоб захопити довгими ніжками. Настя позувала без макіяжу і зайвих прикрас.

Як і завжди, зірку засипали коментарями:

«Солодка цукерка🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭», «Так давайте жити цим моментом і як сказав Кіт Леопольд дружно 😍😂😆😆😆😍», «Чудова фотка! Навіть мій будинок видно!😍», «шикарна Фігура, але що з пальцями ноги сталося?😢», «А прапор США причому?», «Шикарна🔥🔥🔥», «Клас ❤️⚜️», «Яка соковита фігура 😍», «Не хочу Вас образити Ви дуже сексуальні! І в цьому плані затребувані!», «Яка ж ти шикарна 🔥😍», «Радість жити в моменті,а рух я теж схвалюю😂😂», - написали користувачі.

Відзначимо, по поверненню в Україну, співачка розповіла, що її відпочинок триває і вона має намір провести час в Одесі на одному з курортних зон. Фото і відео з'явилися через кілька годин у розділі Сторі Instagram Насті.

На представлених кадрах Каменських позувала відразу в двох образах. Спочатку Настя поділилася фото, на якому була монокіні зі шнурівкою на грудях і з масивними білими кросівками на засмаглих ногах. А потім також показала, як веселиться на яхті в бікіні, лямки якого задерла занадто високо.

«Якщо чесно дістала вже) одне і теж постійно», «Навіщо труси на вуха тягнути?🙈...відчуття що ж від вух до колін😁», «Потрібно було труси до сі*єк дотягнуть ь 😂😂😂», «🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️Ти вже набридла з своїми дебільними танцями. Вже заспокійся. Зроби щось корисне!!!», «Куди світ котиться..», «Ну труси вже потрібно було на вуха натягнути😂🔥», «Пішло і нудно😂», - написали користувачі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

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