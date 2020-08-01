Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом одного из своих любимых конфитюров
Как передает Politeka.net, своими хитростями в приготовлении сладости она поделилась на своей страничке в Instagram.
"Об этом конфитюре могу сказать, что он «бьет» все рекорды по скорости приготовления - один из самых легких и быстрых", - сообщила Глинская.
Для приготовления вам понадобятся:
- 1 кг абрикос (без косточки) или слив
- 600 г сахара
- 15 г цитрусового пектина
- 0,5 л вина «Мадера»
- 1/3 ч.л. мускатного ореха (порошка)
- 30 мл лимонного фреша
Способ приготовления:
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Для начала, вам нужно соединить сахар с пектином и мускатным орехом. Отправляем его в сотейник с «Мадерой» провариваем 4-5 минут. (С момента закипания).
Туда добавляем кусочки абрикос, провариваем на среднем огне 20 минут (с момента закипания).
Дольки абрикос должны быть толщиной не более 2 см. В конце добавляем лимонный фреш, снимаем с огня и разливаем по банкам.
Ранее, кулинарный эксперт рассказала, как приготовить французское печенье в домашних условиях.
Вам понадобится:
- 50 грамм меда,
- 200 грамм муки,
- 100 грамм сахара,
- 60 мл молока,
- 3 яйца,
- 10 грамм разрыхлителя,
- 200 грамм сливочного масла (помадка),
- цедра одного лимона,
- стручок ванили (по желанию).
В размягченное сливочное масло нужно вбить сахар, взбить несколько минут, после чего добавить яйца, теплое молоко и мед. Муку нужно смешать с разрыхлителем, ванилью, цедрой, солью, после чего добавить к смеси и замесить тесто. Его нужно выложить в форму «Мадлен» или другую любую форму. Выпекать Глинская советует от 8 до 20 минут при температуре 170°С.
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