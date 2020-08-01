Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом одного из своих любимых конфитюров

Как передает Politeka.net, своими хитростями в приготовлении сладости она поделилась на своей страничке в Instagram.

"Я люблю конфитюры за простоту их приготовления. Ранее я делилась с вами рецептом конфитюра из смородины, крыжовника и имбиря, а сегодня давайте готовить абрикосовый конфитюр с мадерой и мускатным орехом", - отметила повар в подписи к посту.
 
Также она подчеркнула, что вместо абрикос можно смело брать сливы.

"Об этом конфитюре могу сказать, что он «бьет» все рекорды по скорости приготовления - один из самых легких и быстрых", - сообщила Глинская.

Для приготовления вам понадобятся: 
  • 1 кг абрикос (без косточки) или слив
  • 600 г сахара
  • 15 г цитрусового пектина
  • 0,5 л вина «Мадера»
  • 1/3 ч.л. мускатного ореха (порошка)
  • 30 мл лимонного фреша

Способ приготовления:

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Для начала, вам нужно соединить сахар с пектином и мускатным орехом. Отправляем его в сотейник с «Мадерой» провариваем 4-5 минут. (С момента закипания).

Туда добавляем кусочки абрикос, провариваем на среднем огне 20 минут (с момента закипания).

Дольки абрикос должны быть толщиной не более 2 см. В конце добавляем лимонный фреш, снимаем с огня и разливаем по банкам.

Ранее, кулинарный эксперт рассказала, как приготовить французское печенье в домашних условиях.

Вам понадобится:⁣

  • 50 грамм меда,
  • 200 грамм муки,
  • 100 грамм сахара,
  • 60 мл молока,
  • 3 яйца,
  • 10 грамм разрыхлителя,⁣
  • 200 грамм сливочного масла (помадка),
  • цедра одного лимона,
  • стручок ванили (по желанию).

В размягченное сливочное масло нужно вбить сахар, взбить несколько минут, после чего добавить яйца, теплое молоко и мед. Муку нужно смешать с разрыхлителем, ванилью, цедрой, солью, после чего добавить к смеси и замесить тесто. Его нужно выложить в форму «Мадлен» или другую любую форму. Выпекать Глинская советует от 8 до 20 минут при температуре 170°С.