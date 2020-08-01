Американська актриса і модель Памела Андерсон опублікувала відвертий знімок
В 90-ті навряд чи можна було знайти підлітка, який не мав у своїй колекції знімком актриси. Здавалося б, тільки вчора юна красуня демонструвала свою розкішну фігуру і була головною героїнею серіалу «Рятувальники Малібу».
Як передає Politeka.net, легендарна актриса регулярно радує шанувальників відвертими знімками на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз Андерсон поділилася архівних кадром, на якому вона позувала в досить пікантній позі.
Одягнувши легеньку сукню, Памела у всій красі продемонструвала всю себе, засвітивши найпотаємніші місця.
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"Іноді, це божевілля", - зазначила актриса в підписі до фото.
Рожеву білизну актриси просто звела з розуму її шанувальників - всього за кілька годин це знімок зібрав тисячі лайків.
Американська актриса і фотомодель ретельно стежить за своєю зовнішністю. Близько року вона зустрічалася з французьким футболістом Аділем Рамі, який був молодший за неї майже на 20 років. Проте нещодавно пара розірвала стосунки. Зірка звинуватила чоловіка в те, що він їй зраджував, а також жорстоко з неї звертався. Сам спортсмен звинувачення спростовує.
Розставання з молодим обранцем тільки позитивно позначилося на Андерсон. Вона почала худнути і в результаті в короткі терміни скинув п'ять кілограмів.
Нагадаємо, Памела Андерсон повністю роздяглася, прикрасивши розкішне тіло ланцюжком: поза вразить будь-кого.
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