Захоплення заручника в Полтаві: стало відомо про ліквідацію терориста, "мав три секунди і..."

Історія з полтавським терористом Романом Скрипником, який взяв у полон високопоставленого офіцера, отримала продовження.



Повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати терориста Романа Скрипника, який останні дні переховувався в лісі.

"Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також відомо, що терориста Романа Скрипника під час спецоперації ліквідував поліцейський снайпер.

За інформацією журналіста Андрія Павловського, терориста виявив капітан поліції Гума, який під час спецоперації зайшов в один з нежитлових будинків.

Долар раптово змінив курс, НБУ вразив новими цифрами: що буде з гривнею після вихідних

Курс валют в Україні 1 серпня змусить гривню попотіти, яка після вихідних націлилася на долар.

Про це йдеться у свіжому курсі валют від Національного банку.

Так, долар після вихідних вирішить опустити позиції, торги почнуться з -1,15 гривень за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини останнього дня долар обвалився ще більше, аж до 2766,59 грн, однак потім почав потихеньку підніматися.

Євро-таки скористається відведеним перепочинком, щоб зробити новий «рекордний» стрибок: торги почнуться з +23,42 гривні.

Курс валют від НБУ на 1 серпня:

100 доларів 2769,13 грн;

100 євро — 3254,7 грн.

Українці залишаться без роботи і грошей, термінове попередження НБУ: «Кожен десятий…»

Українців попередили, що до кінця цього року ситуація з безробіттям в країні буде йти гірше, ніж планувалося спочатку.

«Ослаблення карантину вже в травні призвело до більш швидкому відновленню пропозиції робочої сили, яка в червні за щотижневими даними кількості резюме повернулася на докарантинний рівень. Інтерес до пошуку роботи відновився не тільки на внутрішньому ринку праці, але і за кордоном, чому сприяло часткове відкриття державних кордонів на виїзд з метою працевлаштування», — попередили в НБУ.

Уточнюється, що спершу у квітневому прогнозі рівень безробіття був на рівні 9,5%, проте вже зараз експерти з НБУ кажуть про 10%.

Передбачається, що в наступному році ситуація покращиться, а рівень безробіття скоротитися до 9%.

Пенсії в Україні стануть менше, з'явилося жорстке попередження ПФУ: «Якщо пенсіонер не...»

Українських пенсіонерів попередили про те, що розмір виплат може зменшитися, якщо вчасно не звернутися до чиновників.

Так, якщо пенсіонер працює або здійснює підприємницьку діяльність, він зобов'язаний повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо чиновникам вдасться самим дізнатися про це з реєстрів, людину чекають штрафні санкції.

Передбачається, що розмір виплат таким громадянам буде зменшено. Зокрема, працюючим пенсіонерам не передбачено перерахунок виплат.

Тому пенсіонерам в Україні рекомендують за кілька місяців до виходу на відпочинок звернутися в Пенсійний фонд, пройшовши правову експертизу документів та їх відповідне оформлення.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови

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