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Захват заложника в Полтаве: стало известно о ликвидации террориста, "имел три секунды и..."

История с полтавским террористом Романом Скрипником, который взял в плен высокопоставленного офицера, получила продолжение.



Сообщается, что силовикам удалось ликвидировать террориста Романа Скрипника, который последние дни скрывался в лесу.

"Все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также известно, что террориста Романа Скрипника во время спецоперации ликвидировал полицейский снайпер.

По информации журналиста Андрея Павловского, террориста обнаружил капитан полиции Гума, который во время спецоперации зашел в один из нежилых домов.

Доллар внезапно сменил курс, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с гривной после выходных

Курс валют в Украине 1 августа заставит гривну попотеть, которая после выходных нацелилась на доллар.

Об этом говорится в свежем курсе валют от Национального банка.

Так, доллар после выходных решит опустить позиции, торги начнутся с -1,15 гривен за банкноту с Бенджамином Франклином. К средине последнего дня доллар обвалился еще больше, аж до 2766,59 грн, однако потом начал потихоньку подниматься.

Евро же воспользуется отведенной передышкой, чтобы совершить новые «рекордный» прыжок: торги начнутся с +23,42 гривны.

Курс валют от НБУ на 1 августа:

100 долларов — 2769,13 грн;

100 евро — 3254,7 грн.

Украинцы останутся без работы и денег, срочное предупреждение НБУ: «Каждый десятый…»

Украинцев предупредили что к концу этого хода ситуация с безработицей в стране будет обстоять хуже, чем планировалось изначально.

«Ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень. Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства», — предупредили в НБУ.

Уточняется, что сперва в апрельском прогнозе уровень безработицы был на уровне 9,5%, однако уже сейчас эксперты из НБУ говорят о 10%.

Предполагается, что в следующем году ситуация улучшиться, а уровень безработицы сократиться до 9%.

Пенсии в Украине станут меньше, появилось жесткое предупреждение ПФУ: «Если пенсионер не...»

Украинских пенсионеров предупредили о том, что размер выплат может уменьшиться, если вовремя не обратится к чиновникам.

Так, если пенсионер работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. Если чиновникам удастся самим узнать об этом из реестров, человека ждут штрафные санкции.

Предусматривается, что размер выплат таким гражданам будет уменьшен. В частности, работающим пенсионерам не предусмотрен перерасчет выплат.

Поэтому пенсионерам в Украине рекомендуют за несколько месяцев до выхода на отдых обратиться в Пенсионный фонд, пройдя правовую экспертизу документов и их соответствующее оформление.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия

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