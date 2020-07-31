Это надо знать всем

Украинских пенсионеров предупредили о том, что размер выплат может уменьшиться, если вовремя не обратится к чиновникам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Так, если пенсионер работает или осуществляет предпринимательскую деятельность, он обязан уведомить об этом Пенсионный фонд. Если чиновникам удастся самим узнать об этом из реестров, человека ждут штрафные санкции.

Предусматривается, что размер выплат таким гражданам будет уменьшен. В частности, работающим пенсионерам не предусмотрен перерасчет выплат.

Поэтому пенсионерам в Украине рекомендуют за несколько месяцев до выхода на отдых обратиться в Пенсионный фонд, пройдя правовую экспертизу документов и их соответствующее оформление.

До этого мы рассказывали о том, что раскрыта комплексная программа по повышению пенсий и увеличению выплат пенсионерам до конца 2020 года. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, для более 2 млн пенсионеров были повышены пенсии и сейчас они составляют свыше 2000 гривен.

Лазебная подчеркнула что 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячную надбавку к пенсии в среднем размере 500 грн; 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5000 грн, получили от государства единоразовую выплату в размере 1000 грн; для 8,4 млн в мае были проиндексированы выплаты.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

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