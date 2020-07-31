Знаменитий український хореограф і зірка проекту «Танці з зірками» Влад Яма показав себе на природі у зухвалому образі

Артист поділився новими фотографіями в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Судячи з геолокації, знімки були зроблені на курорті Санжейка, недалеко від Одеси. На них Яма позує на тлі мальовничих схилів, що нагадують за фактурою і кольором американський Гранд-Каньйон.

На фото хореограф позує в джинсовому жилеті і джинсах з великими дірками на колінах. На першому знімку танцюрист сидить, зніяковіло сховавши обличчя руками, а на другому – загадково дивиться вдалину. Виглядає артист при цьому дуже харизматично.

«Зачастили ми в Одесу, але в серпні ще разок... або два», - підписав фото Яма.

Шанувальники артиста тут же взялися коментувати його новий пост.

«Влад, дуже стильне і круте фото», «Фотка немає слів», «Спекотно», «Перша фотка взагалі органічна))) мені образ зайшов)», «Лось», «Санжейськы схили Вам до лиця) Точніше до лисини», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Яма поділився дивовижними кадрами зі своєю дружиною Лілією.

Яма сфотографувався з красунею-дружиною під час спільної поїздки до Львова. На зворушливих кадрах Влад позує в поло гірчичного кольору, а Лілія одягла чорну сукню на зав'язках. Чоловік і дружина ніжно притислись один до одного і обнялися. На одному зі знімків Влад Яма цілує волосся своєї коханої, поки та зі щасливо посміхається в камеру. На іншому Лілія закрила очі від задоволення і притулилася до плеча свого чоловіка, а Влад млосно дивиться крізь сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Влад Яма зворушив сімейною ідилією з красунею-дружиною.

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Влада Ями показала, чим підкорила знаменитого танцюриста.

Також Politeka писала, що щасливий Яма поділився кадрами блаженства з красунею-дружиною.