Знаменитый украинский хореограф и звезда проекта «Танці з зірками» Влад Яма показал себя на природе в дерзком образе

Артист поделился новыми фотографиями в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по геолокации, снимки были сделаны на курорте Санжейка, недалеко от Одессы. На них Яма позирует на фоне живописных склонов, напоминающих по фактуре и цвету американский Гранд-Каньон.

На фото хореограф позирует в джинсовом жилете и джинсах с большими дырками на коленях. На первом снимке танцор сидит, смущенно спрятав лицо руками, а на втором – загадочно смотрит вдаль. Выглядит артист при этом очень харизматично.

«Зачастили мы в Одессу, но в августе ещё разок... или два», - подписал фото Яма.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать его новый пост.

«Влад, очень стильное и крутое фото», «Фотка нет слов», «Знойно», «Первая фотка вообще органичная))) мне образ зашёл)», «Лось», «Санжейские склоны Вам к лицу) Точнее к лысине», - пишут люди.

До этого мы писали, что Яма поделился удивительными кадрами со своей женой Лилией.

Яма сфотографировался с красавицей-супругой во время совместной поездки во Львов. На трогательных кадрах Влад позирует в поло горчичного цвета, а Лилия надела черное платье на завязках. Муж и жена нежно прильнули друг к другу и обнялись. На одном из снимков Влад Яма целует волосы своей возлюбленной, пока та со счастливо улыбается в камеру. На другом Лилия закрыла глаза от удовольствия и прижалась к плечу своего мужчины, а Влад томно смотрит сквозь солнцезащитные очки.

Напомним, Влад Яма растрогал семейной идиллией с красавицей-женой.

Как сообщала Politeka, роскошная жена Влада Ямы показала, чем покорила знаменитого танцора.

Также Politeka писала, что счастливый Яма поделился кадрами блаженства с красоткой-женой.