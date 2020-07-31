Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує на вулиці, демонструючи значний бюст в білому топі. Крім того, форми красуні підкреслювала обтягує спідниця, а на руці у Квітко красувалася рожева сумочка.

На іншому знімку красуня позує боком, демонструючи на камеру всі свої вигини. Це справило справжній фурор серед її шанувальників, які закидали кумира «тоннами» компліментів.

«Фантастична», «чорт, крихта, а ти хороша», «в книгу рекордів тебе! Найкрасивіша у світі», «богиня зійшла до нас з небес», «я так обожнюю тебе, ти просто космос», «чудово виглядаєш!», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, показала фігуру в бікіні, перемазану маслом.

Так, в цей раз модель вирішила похвалитися вигинами в модному салатовому купальнику, який ледь приховує її значних розмірів форми. При цьому, для більшої пікантності, Анастасія розгорнулася боком і підкреслила пружні сідниці з кращого ракурсу.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "Це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою «кім» у відвертому купальнику: «Вау, світиться».

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подратувала пишними "пончиками" в одній сіточці й мереживах: топ "смачних" образів.