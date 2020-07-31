Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала фигуру в бикини, перемазанную маслом

Так, в этот раз модель решила похвастаться изгибами в модном салатовом купальнике, который едва скрывает ее внушительных размеров формы. При этом, для большей пикантности, Анастасия развернулась боком и подчеркнула упругие ягодицы с лучшего ракурса.

Не секрет, что при росте 162 см Квитко весила в начале модельной карьеры аж 70 килограмм! И это при том, что многие советовали ей худеть. Отказавшись от подобной идеи, девушка стала не только популярна балгодаря ей необычной внешности, но и даже стала работать с модными магазинами, рекламируя их белье и купальники.

На новом фото знойная молодая модель измазалась маслом и подчеркнула тем самым достоинства при солнечном свете. Позируя на шезлонге, девушка призывно повернулась в сторону от объектива.

Вот что пишут фанаты под постом Квитко:

«Ну до чего же хороша, малышка❤️❤», «Ничего себе .... 😮», «Слишком аппетитная», «Линда ❤️❤️❤️👏👏,» «Я люблю внешний вид .. приятно», «Ты очень шикарная крошка❤️😍», «боже, какая блондиночка🔥🔥🔥, «Я так тебя люблю», «Мой мужественный ирландец жаждет держать тебя в узком кругу, прекрасная Ана 🌺🌸 ❤️❤️❤️❤️», «Вау 😍 можно больше страсти, пожалуйста?», «очень горячий вид», «Выглядит так горячо, прекрасные формы».

До этого молодая модель с пышными формами решила блеснуть фигурой в довольно смелом топе с огромным вырезом на груди. Тоненькая одежда на едва заметных лямках смогла скрыть грудь девушки лишь от части, поэтому поклонники были сразу же впечатлены увиденным.

Не секрет, что именно благодаря своей фигуре Анастасия стала знаменитой и начала рекламировать в качестве модели тонкое кружевное белье, купальники и смелые спортивные костюмы - вырезы на топах не оставляли и капли для фантазии. Девушка не стесняется своих форм и всегда с удовольствием подчеркивает их разными нарядами.

«Я люблю свой новый цвет волос от @styledbyarmin ❤️😍», - акцентировала внимание Анастасия на новой прическе.

Вот что написали фанаты:

«Роскошная блондиночка👩👑💗», «Ты очень красивая, пылкая блондиночка», «😮😮😮😮 ты моя БОЖЬЯ принцесса🌹🌹», «Chil❤️», «детские губы и волосы так мило cute», «Это действительно выглядит великолепно на вас так красиво», «Так мило 😘😘».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.