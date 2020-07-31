Це треба знати всім

Українських пенсіонерів попередили про те, що розмір виплат може зменшитися, якщо вчасно не звернутися до чиновників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Так, якщо пенсіонер працює або здійснює підприємницьку діяльність, він зобов'язаний повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо чиновникам вдасться самим дізнатися про це з реєстрів, людину чекають штрафні санкції.

Передбачається, що розмір виплат таким громадянам буде зменшено. Зокрема, працюючим пенсіонерам не передбачено перерахунок виплат.

Тому пенсіонерам в Україні рекомендують за кілька місяців до виходу на відпочинок звернутися в Пенсійний фонд, пройшовши правову експертизу документів та їх відповідне оформлення.

До цього ми розповідали про те, що розкрита комплексна програма по підвищенню пенсій та збільшення виплат пенсіонерам до кінця 2020 року. Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, для понад 2 млн пенсіонерів були підвищені пенсії й зараз вони становлять понад 2000 гривень.

Лазебна підкреслила що 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячну надбавку до пенсії в середньому розмірі 500 грн; 10,6 млн пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій і виплат яких не перевищував 5000 грн, отримали від держави одноразову виплату в розмірі 1000 грн; для 8,4 млн у травні були проіндексовані виплати.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

Як повідомляла Politeka, вихід на пенсію до 45 років, українцям назвали головні умови

Також Politeka писала, що українці можуть не вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом