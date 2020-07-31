Раскрыта комплексная программа по повышению пенсий и увеличению выплат пенсионерам до конца 2020 года

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Вголос.

По ее словам, для более 2 млн пенсионеров были повышены пенсии и сейчас они составляют свыше 2000 гривен.

Лазебная подчеркнула что 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячную надбавку к пенсии в среднем размере 500 грн; 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5000 грн, получили от государства единоразовую выплату в размере 1000 грн; для 8,4 млн в мае были проиндексированы выплаты.

Глава профильного министерства также анонсировала новые повышения пенсий до конца 2020 года.

Она также добавила, что выплаты повысят тем, у кого выполнены условия по стажу.

"Что будет еще в этом году? Если будет повышена минимальная заработная плата, то возрастет и минимальная гарантия для лиц 65 лет и старше, если у женщины есть стаж 30 лет, а у мужчины - 35 лет. Минимальная пенсионная выплата у этих людей составит 2 тысячи гривен", - продолжила Лазебная в общении с журналистами.

Министр соцполитики также пообещала, что в декабре 2020 года должно пройти второе повышение пенсий, и связано оно с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Тогда минимальная пенсия составит 1769 гривен. Надбавки, повышения за сверхнормативный стаж - все, что привязано к прожиточному минимуму, все также будет перечислено", - резюмировала Лазебная.

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