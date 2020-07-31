Відома російська модель Олена Краснова, дружина внука Алли Пугачової вразила тілом в купальнику

Чарівна дружина Микити Преснякова поділилася короткими відео зі своїх фотозйомок у себе в Інстаграм. Про це пише Politeka.net.

На кадрах Краснова показала, як позує для фотографа в спокусливому літньому образі. Вона лежить в купальнику на мілководді, дозволяючи легким хвилям обмивати її тіло. Світло-блакитний купальник бікіні дозволяє моделі продемонструвати свою ідеальну підтягнуту фігуру.

У підписі до відео Краснова уточнила, що зйомки проходили на популярному російським курорті, в місті Сочі.

Шанувальники красуні тут же відреагували на її пост. При цьому не всі коментарі виявилися позитивними. Так, деяким здалася надмірною худоба моделі.

«Олена, годі худнути, не гарно», «Вже вагітніти треба, а не худнути», «Малятко-худенька», «Ідеальна», «Як рибка золота», «Яка худа дівчина, на межі анорексії», - пишуть люди.

До цього ми писали, що 27 липня онук Примадонни і його обраниця відсвяткували третю річницю свого весілля. З цієї нагоди Краснова поділилася зворушливим постом в своєму Інстаграм.

На відео одружена пара п'є шампанське, цілується і всіляко насолоджується компанією один одного. При цьому на Красновой ніжне світле плаття в квіточку з напівпрозорими рукавами.

«Три роки як одна мить. З шкіряним весіллям нас, рідний », - написала модель в підписі до відео.

Нагадаємо, молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, самовпевнений онук Пугачової роздягнувся і пограв м'язами на камеру.

Також Politeka писала, що невістка Пугачової без ліфчика разом з подружкою дали жару на автостоянці.