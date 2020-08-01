Російська співачка Алла Пугачова дуже сильно змінилася за останній рік

Крім того, що вона переступила восьмий десяток, вона сильно схудла і покращала. Як пише Politeka.net, у своїх інтерв'ю співачка зізналася, що вдавалася до допомоги хірургів, щоб тримати себе у формі. Видно, що артистка сильно старається, щоб виглядати добре.

Пугачова регулярно стала радувати шанувальників своїми свіжими знімками. Вона з'являється в модному одязі, не соромлячись робити молодіжні зачіски і макіяж. Так, одного разу вона позувала перед своїм чоловіком Максимом Галкіним, в джинсовому костюмі, який підкреслив її струнку фігурку.

А недавня поява Пугачової на вечірці в чорному костюмі з шортиками викликала справжній фурор. Артистка зробила неймовірну зачіску та активно запалювала на вечірці. У мережу потрапили фото і відео того, як артистка танцювала, фліртувала з Лепсом і розважалася по повній програмі.

Варто відзначити, що «скинути» вік Пугачовій допомагає її худоба. У часи, коли у зірки були проблеми із зайвою вагою, вона виглядала старше своїх років. Сьогодні ж артистка сильно схудла, що серйозно позначилося на її зовнішності.

Раніше ми писали, що Пугачова відверто заговорила про свій вік. Вона підкреслила, що старіє, і нічого не може з цим вдіяти.

Нагадаємо, що Алла Пугачова захопила молодою зовнішністю: «Яка божественна краса».

А ще Politeka писала, що Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику: «У такому віці…».

Також Politeka повідомляла, що Пугачову застукали з Лепсом, курила і фліртувала: «Багатьох дратує її…».