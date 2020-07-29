Мережа "підірвало" архівні фото легендарної співачки Алли Пугачової в молодості
Як повідомляє Politeka.net, фото Примадонни з'явилися в соціальній мережі "Instagram".
Портретне фото відобразило молоду Аллу Пугачову з каштановим волоссям. Вона проникливо дивиться в кадр великими очима.
«Люди іноді вважають мене зарозумілою, не розуміють, що все це — від сором'язливості. У мене були періоди, коли я зовсім себе не любила. Потім зрозуміла: коли ти себе любиш, тоді і тебе люблять. Я взагалі заряджаюся від любові — до себе, до людей, до Христини, до онуків, до глядачів», - наводить вислів Примадонни присвячена їй фан-сторінка.
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Знімок просто произел фурор. Користувачі захоплюються красою коханої имполнительницы, а також хваляет її характер.
«Видно по очах, що Алла хороший чоловік, але ж люди вигадують», «Яка красива та натуральна!», «Яка божественна краса, Алла сама-сама найкраща», «Алла, дякую за всі ваші пісні, за все одкровення душі, і те тепло, яке зігріло не одну душу», - пишуть в мережі.
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