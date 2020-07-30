Російська співачка Алла Пугачова здивувала розв'язною поведінкою на публіці

На фан-сторінці Пугачової в Instagram з'явилися фотографії і відео з дня народження продюсера Володимира Кисельова, яке відбулося 22 липня, передає Рoliteka.net. Пугачова рідко вибирається в люди, тому ця її поява на святі викликала справжній фурор.

Варто зазначити, що артистка виглядала дуже стильно. Вона була одягнута у брючний костюм, який підкреслив її худорлявість. На голові у неї була пишна зачіска. Доповнив образ яскравий макіяж.

На вечірці 71-річна Алла Пугачова щосили запалювала. Вона танцювала під пісні Поліни Гагаріної, а також фліртувала з Григорієм Лепсом. На відео потрапив момент, коли Пугачова курила електронну сигарету і мило розмовляла з артистом. Співачка виглядала на всі 100%. Видно було, що парочка щось активно обговорювала. Максима Галкіна в цей момент поруч не було.

Під фото і відео шанувальники примадонни залишили масу коментарів.

«Багатьох дратує її молодий вигляд, потрібно бути сучасною і стильною тоді все вийде», «Не можу надивитися яка ж вона мила юна лапочка і він супер», «Немає слів!!! Захоплююся», «А що з Лепсом? Він мабуть ваще не просихає», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Алла Пугачова захопила молодою зовнішністю: «Яка божественна краса».

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