Популярна виконавиця українського походження Анна Седокова в білому платті приголомшила шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це могли б бути ми... і це ми 😝 Термінові новини й мої найкращі весільні фотографії 😭😭😭 Напишіть в коментах побажання молодятам і вас наздожене щастя і нікуди не відпустить», — йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Седокова позує поруч зі своїм коханим. Завдяки стилістиці фотозони здається, що пара зібралася на весілля: співачка нібито в білому платті, а чоловік у смокінгу.

«Рада так любов!🙏🙏🙏 Так раніше говорили», «просто будьте щасливі», «дай бог, щоб прожили в щастя і розуміння до кінця життя», «Я так рада за вашу пару, ви такі щасливі ❤️💓��💓 ще більшого щастя і любові нескінченної», «Бажаю щоб ваші очі так само блищали через років 50», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганними формами під час сімейного відпочинку

«Рубрика #whoworeitbetter Або у кого в родині крутіше тачка 😎 Гектор вибирає Lamborghini Huracan, Яніс Aventador, дівчатка Rolls Royce, а я традиційно щаслива в S coupe…» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щаслива Седокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".

Також Politeka писала, що щаслива Анна Седококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тиммой: "Сказала йому так!".

Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.