Популярна виконавиця українського походження Анна Седокова в білому платті приголомшила шанувальників
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Це могли б бути ми... і це ми 😝 Термінові новини й мої найкращі весільні фотографії 😭😭😭 Напишіть в коментах побажання молодятам і вас наздожене щастя і нікуди не відпустить», — йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Седокова позує поруч зі своїм коханим. Завдяки стилістиці фотозони здається, що пара зібралася на весілля: співачка нібито в білому платті, а чоловік у смокінгу.
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«Рада так любов!🙏🙏🙏 Так раніше говорили», «просто будьте щасливі», «дай бог, щоб прожили в щастя і розуміння до кінця життя», «Я так рада за вашу пару, ви такі щасливі ❤️💓��💓 ще більшого щастя і любові нескінченної», «Бажаю щоб ваші очі так само блищали через років 50», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що виконавиця Анна Седокова блиснула бездоганними формами під час сімейного відпочинку
«Рубрика #whoworeitbetter Або у кого в родині крутіше тачка 😎 Гектор вибирає Lamborghini Huracan, Яніс Aventador, дівчатка Rolls Royce, а я традиційно щаслива в S coupe…» — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щаслива Седокова ледве втримала пишні форми в занадто тісному декольте: "Аж вивалюються".
Також Politeka писала, що щаслива Анна Седококова офіційно оголосила про заручини з Янісом Тиммой: "Сказала йому так!".
Як повідомляла Politeka, Сєдокова в невидимому бікіні без сорому похвалилася вміннями молодого нареченого.