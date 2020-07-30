Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречными формами во время семейного отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Рубрика #whoworeitbetter Или у кого в семье круче тачка 😎 Гектор выбирает Lamborghini Huracan, Янис Aventador, девочки Rolls Royce, а я традиционно счастлива в S coupe…» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках сперва позирует Седокова в тесном топе и штанах, демонстрируя упругие и загорелые формы. А на другой фотографии уже стоит ее сын, который выбрал себе другой суперкар.

«Фантастическая», «Ушки у тебя классные🌺», «крутая», «Крутые кары 👍 😍Анют и ты красотка», «шикарная», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что Седокова проговорилась о том, как сблизилась со своим возлюбленным в период карантина из-за китайского вируса.

По словам красотки, сперва она даже не хотела доверять мужчине, стараясь максимально держать его на расстоянии.

Сам спортсмен на тот момент был женат, но сумел найти силы для того, чтобы рассказать ей о романе с Седоковой. УКраинскую исполнительницу даже окрестили "разлучницей" из-за этого.

Сейчас же известно, что Янис Тимма обвенчался с Седоковой, а сама пара планирует свадьбу.

Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".

Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".

Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.