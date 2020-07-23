Знаменитая украинская певица Анна Седокова ответила на предложение руки и сердца от Яниса Тиммы

Вчера, отвечая на вопросы фанатов, Анна рассказала, что отправилась с детьми в Майами, откуда начала активно хвастаться кадрами из жаркого отдыха и показывать яркие будны в целом. Как оказалось из ответов знаменитости в разделе Стори в Инстаграм, она не переехала туда жить, а просто поддерживает молодого возлюбленного. А спустя несколько часов Анна поделилась важной новостью - она сказала "да" возлюбленному.

Заветное предложение руки и сердца, как написал сам Янис в Инстаграм, мужчина собирался сделать после его дня рождения. Анна устроила ему целый праздничный вечер, который восхитил его и трону. "Люблю тебя до луны обратно" - напиал Янис.

Анна рассказала о своей любви не менее красноречиво:

«Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь.

Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️», - написала звезда. Также она показала кольцо, которое ей подарил Янис.

Спортсмен сейчас тренируется в Майами, поэтому звезда поехала сним и младшим сыном Гектором. Также к ней присоединилась ее дочь Моника, которую забрал от Анны отец, запретив даже публиковать фото малышки. Самая старшая дочь Седоковой Алина приедет к ним позже.

А еще вчера звезда рассказала о стандартном уходе за собой и лицом, отметив, что она не имеет каких-то особых предпочтений. При этом знаменитость похвасталась своими отношениями с мужчиной и заговорила о свадьбе:

"Янис, тут спрашивают, будет ли у нас свадьба: "будет ли у вас с Янисом свадьба?" - со смехом говорит Анна, на что получила забавный ответ: "Будет конечно. Погоди, у меня с Янисом?".

"Нет же, у меня с тобой!" - подчеркнула Седокова. На секунду мужчина замялся, а затем сказал: "Это у тебя надо спрашивать". Впрочем, Анна сказала, что и так знает ответ.

Также Седокова решила рассказать о том, что ей нравится в своей жизни.

«Мне нравится быть одной и быть с семьей. Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните, эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой», - написала звезда.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.