Популярная исполнительница украинского происхождения Анна Седокова в белом платье огорошила поклонников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это могли бы быть мы... и это мы 😝 Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии 😭😭😭 Напишите в комментах пожелание молодоженам и вас настигнет счастье и никуда не отпустит», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Седокова позирует рядом со своим возлюбленным. Благодаря стилистике фотозоны кажется, что пара собралась на свадьбу: певица якобы в белом платье, а мужчина в смокинге.

«Совет да любовь!🙏🙏🙏 Так раньше говорили», «просто будьте счастливы», «дай бог, чтобы прожили в счастье и понимание до конца жизни», «Я так рада за вашу пару, вы такие счастливые ❤️💓��💓 ещё большего счастья и любви бесконечной», «Желаю чтобы ваши глаза так же блестели спустя лет 50», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что исполнительница Анна Седокова сверкнула безупречными формами во время семейного отдыха

«Рубрика #whoworeitbetter Или у кого в семье круче тачка 😎 Гектор выбирает Lamborghini Huracan, Янис Aventador, девочки Rolls Royce, а я традиционно счастлива в S coupe…» — говорится в сообщении.

Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".

Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".

Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.