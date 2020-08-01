Щоб привернути увагу до себе, зірки влаштовують фотосесії в найнесподіваніших місцях

Одним з найпопулярніших місць для зйомок і просто домашніх селфи є ванна кімната. Саме там популярні знаменитості змінюють образ, купаються в молоці заради ефектного кадру, приміряють сукні з квітів або роблять вигляд, що в них тонуть.

Представляємо вашій увазі топ жарких фото зірок, які були зроблені у ванній кімнаті.

Щоб сяє так, як зараз Кім сіла на жорстку дієту і намагалася позбутися целюліту досить довго. Як виявилося, тепер модельпитается виключно рослинною їжею. Знаменитість зазначив, що не переносить гострих страв, при цьому вся її сім'я теж сидить на рослинній дієті – крім Норт, яка їсть рибу і молюсків.

А ось Кайлі відновлювала свою форму після пологів цілий рік. Дівчина розповідала, що раніше сильно комплексувала через розтяжок і целюліту, але потім прийшла в себе, налагодила режим і тепер з легкістю захоплює формами.

А ось знаменита модель Емілі Ратаковски намагається правильно харчуватися весь час, багато займається спортом і стежить за собою, щоб її фігура відповідала стандартам. Також Емілі не любить укладання, боячись, що з-за цього може втратити локони. Як відомо, моделі з-за постійних змін зачісок сильно потрят свої волосся.

Тіна Кароль не любителька показувати особисте життя і свій будинок. Тому у ванній артистка знімалася лише у постановочних фотосесії для глянцю "viva" і в кліпі, презентованим кілька років тому. При цьому Тіна ніколи надмірно не оголює фігуру.

Кадри Ані лорак і Эминова Агаларова, відзняті для їх кліпу, дуже інтригували мережу. Саме завдяки їх спільній роботі з'явилися чутки про те, що у зірок був таємний роман. Однак, зірки продовжують спростовувати цю інформацію донині.

Світлана Лобода любить показувати своє тіло в різних образах. мама двох дітей захоплює формами і завжди показує, як тренується в спортзалі разом зі старшою донькою Євою. Тому кадри з ванної знаменитості відразу привертають увагу у собі.

Настя Каменських після схуднення припинила приховувати своє тіло і у її аккаунті в Instagram почали все частіше з'являтися фото і відео, зроблені у ванній або будинку. Причому позує Настя в білизні або купальниках. Співачка всіляко підкреслює свою талію і нещодавно навіть була розкритикована за манеру робити фото у ванній.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

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