Чтобы привлечь внимание к себе, звезды устраивают фотосессии в самых неожиданных местах

Одним из самых популярных мест для съемок и просто домашних селфи является ванная комната. Именно там популярные знаменитости меняют образ, купаются в молоке ради эффектного кадра, примеряют платья из цветов или делают вид, что в них тонут.

Представляем вашему вниманию топ жарких фото звезд, которые были сделаны в ванной комнате.

Чтобы выглядет так, как сейчас Ким села на жесткую диету и пыталась избавиться от целлюлита достаточно долго. Как оказалось, теперь модельпитается исключительно растительной пищей. Знаменитость отметил, что не переносит острых блюд, при этом вся ее семья тоже сидит на растительной диете – кроме Норт, которая ест рыбу и моллюсков.

А вот Кайли восстанавливала свою форму после родов целый год. Девушка рассказывала, что раньше сильно комплексовала из-за растяжек и целлюлита, но затем пришла в себя, наладила режим и теперь с легкостью восхищает формами.

А вот знаменитая модель Эмили Ратаковски старается питаться правильно все время, много занимается спортом и следит за собой, чтобы ее фигура соответствовала стандартам. Также Эмили не любит укладки, боясь, что из-за этого может потерять локоны. Как известно, модели из-за постоянных смен причесок сильно потрят свои волосы.

Тина Кароль не любительница показывать личную жизнь и свой дом. Поэтому в ванной артистка снималась лишь в постановочных фотосессиях для глянца "viva" и в клипе, презентованным несколько лет назад. При этом Тина никогда излишне не оголяет фигуру.

Кадры Ани лорак и Эминова Агаларова, отснятые для их клипа, весьма интриговали сеть. Именно благодаря их совместной работе появились слухи о том, что у звезд был тайный роман. Однако, звезды продолжают опровергать эту информацию по сей день.

Светлана Лобода любит показывать свое тело в разных образах. мама двух детей восхищает формами и всегда показывает, как тренируется в спортзале вместе со старшей дочерью Евой. Поэтому кадры из ванной знаменитости сразу привлекают внимание у себе.

Настя Каменских после похудения прекратила скрывать свое тело и в ее аккаунте в Инстаграм начали все чаще появляться фото и видео, сделанные в ванной или дома. Причем позирует Настя в белье или купальниках. Певица всячески подчеркивает свою талию и недавно даже была раскритикована за манеру делать фото в ванной.

Напомним, что Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

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