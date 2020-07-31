Українська артистка Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру в Росії, зганьбилася під час інтерв'ю журналістам

Як передає Politeka.net, Лорак виступала на фестивалі Live&Drive. Фото і відео з заходу з'явилися на фан-сторінках в Instagram. Лорак була одягнена в красивий блискучий комбінезон з глибоким декольте. Комбінезон сидів по фігурці артистки. На фото вона виглядала чудово.

А ось момент з інтерв'ю вийшов не дуже гарним. Мабуть, Лорак зловили вже після концерту. Видно було, що артистка була розпатлана і розгублена, вона не змогла зв'язати двох слів і пояснити, чому їй сподобався новий формат фестивалю.

«Авто Плюс Новини. 30.07.2020. Ані Лорак про фестиваль Live&Drive», - підписане відео.

Варто відзначити, що в коментарях бурхливо відреагували на зовнішній вигляд зірки. Були як хороші відгуки, так і критика, що стосується інтерв'ю співачки.

«Що несе? Сама зрозуміла хоч», «Ані просто красуня!», «найкрасивіша», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Судячи по даті виступу, Лорак вже зуміла відновити гастролі після карантину і повернутися до роботи.

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