Знаменита артиска Ані Лорак показала, як доглядає за собою вдома, але засвітила зайве

Нещодавно в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці співачка показала невеликий домашній ролик, в якому продемонструвала догляд за своєю шкірою. При цьому, як могли помітити шанувальники, співачка знову змінилася – її губи були помітно пухлішими, ніж на останніх фото в профілі.

Артистку почали критикувати за надмірне використання уколів краси ще два роки тому, коли форма губ і носа помітно змінилася. При цьому, багато хто навіть почали стверджувати, що «співачка повністю сколола себе ботоксом, а збільшені губи виглядають вчинене не природно». Такі коментарі під постами в Instagram Кароліну не хвилюють – вона не реагує на критику, але намагається стверджувати, що під ніж хірурга вона ніколи не лягала.

Що стосується косметологічних процедур, зірка нічого не зазначає. Однак в мережі поширюють чутки про зміни Кароліни в цілому. Найчастіше можна зустріти слова про вирізаних грудках Біша, збільшених вилицях і губах, нитевом ліфтинг та ботоксі по всьому обличчю.

Косметологи вже не раз відповідали з цього приводу – Кароліна правда стежить за собою, як показала це в розділі Сторі і з'явилася без макіяжу, з простою уходових маскою на обличчі. Однак вона правда змінила губи, підколює ботокс і надала підборіддя чіткий контур завдяки філлерів.

Раніше ми також писали, що після розлучення з чоловіком Муратом в минулому році, Кароліна не стала приховувати, що через кілька місяців завела нові відносини. При цьому артистка отримала хвилю насмішок з-за свого вибору – молодий продюсер Єгор Гліб опинився в центрі скандалу після свого розлучення.

Через деякий час Кароліна припинила ділитися особистими фото з чоловіком, проте це не заважає фанатам будувати здогади про її нових відносинах або нещодавно закінчилися з Муратом.

Тому новий ролик, в головній ролі якого виявилася щаслива Кароліна з дочкою, викликав чималий ажіотаж. В образі принцеси дочка співачки Соня виглядала дуже щасливою і задоволеною, а її мереживну сукню навело фанатів на думку, що дівчинка разом з мамою зустрічають «нового папу».

У відео також видно, що Кароліна схожа на наречену, чекають біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився загадковий молодий чоловік, особа якого навмисно приховано від об'єктива, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід для її конкурсу.

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