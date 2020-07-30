Знаменита артиска Ані Лорак показала дивовижно струнку фігуру в чорному платті

Як відомо, співачці довелося скасувати частину виступів і проектів з-за вірусу та самоізоляції. Після в одному з прямих ефірів Кароліна розповіла, що сидіти вдома на самоті дуже гнітило її.

Весь час співачка провела разом з дочкою. Також вона розповіла, що весь цей час займалася спортом і фігурою. Намагалася правильно харчуватися, незважаючи на любов до смаженої картоплі. І, схоже, це дало результат.

Не так давно на дні народження дочки Софії, зірка захопила стрункою фігурою і дивно тонкою талією в чорному платті. Співачка, як сама вона розповіла у прямому ефірі в Instagram, важить всього 52 кілограмів.

Фанати часто захоплюються силі волі знаменитості, адже вона обмежує харчування, щоб завжди виглядати молодо. У поєднанні з уколами краси Кароліні вдалося значно омолодитися. Часто зірку порівнюють з більш молодою артисткою Настею Каменських, якій вдалося схуднути на 20 кілограмів, але вона все ще не перевершила Кароліну, яка після пологів дуже змінилася.

Також Ані Лорак блиснула красою в білосніжній сукні з неймовірно великим подарунком:

«Вже зовсім СКОРО! Кожен може отримати…», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Лорак розповідає про своєму новому конкурсі, в якому розігрує автомобіль. На знімках вона позує в білосніжному міні-сукня, тримаючи в руках величезний букет квітів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них був і популярний співак Сергій Лазарєв.

«Наречена», «нереально гарна», «божевільна. Красуня, слів немає», «Ви така—така красива», «класна», «Ви прекрасні», «бомбезний», «вау, який великий букет», — пишуть вони.

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