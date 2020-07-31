Украинская артистка Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, опозорилась во время интервью журналистам
Как передает Politeka.net, Лорак выступала на фестивале Live&Drive. Фото и видео с мероприятия появились на фан-страницах в Инстаграм. Лорак была одета в красивый блестящий комбинезон с глубоким декольте. Комбинезон сидел по фигурке артистке. На фото она выглядела прекрасно.
А вот момент с интервью получился не очень красивым. Видимо, Лорак поймали уже после концерта. Видно было, что артистка была растрепана и растеряна, она не смогла связать двух слов и объяснить, почему ей понравился новый формат фестиваля.
«Авто Плюс Новости. 30.07.2020. Ани Лорак о фестивале Live&Drive», - подписано видео.
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Стоит отметить, что в комментариях бурно отреагировали на внешний вид звезды. Были как хорошие отзывы, так и критика, касающаяся интервью певицы.
«Че несёт? Сама поняла хоть», «Ани просто красотка!», «Самая красивая», «Красавица», - пишут пользователи сети.
Судя по дате выступления, Лорак уже сумела восстановить гастроли после карантина и вернуться к работе.
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