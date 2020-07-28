Популярна співачка Ані Лорак здивувала спільним фото з бородатим красенем

Як передає Politeka.net, свіжий знімок Лорак опублікувала у себе в сторіз в Instagram. Артистка була одягнена в неймовірної краси золоте плаття. Одне плече красуні було оголено. Крім цього, на вбранні був величезний розріз, який оголив струнку ніжку співачки.

Поруч з нею стояв дорослий бородатий чоловік, який з першого погляду був дуже схожий на колишнього чоловіка Лорак Мурата. Однак красенем виявився Табріз Шакіді, який займається організацією концертів і корпоративів з найвідомішими зірками.

«З Днем народження, Табріз! Успіхів!», - підписала знімок зірка.

Раніше ми писали, що Ані Лорак вкотре засвітилася в компанії російського співака Сергія Лазарєва, з яким їй довгий час приписували роман. Лорак пригорнулася до друга. Хоча обидва вони були в сонцезахисних окулярах, парочка виглядала на всі 100%. Варто відзначити, що співачка дуже часто викладає знімки з Лазарєвим, як ніби спеціально підігріваючи інтерес публіки.

Крім цього, нещодавно співачка опублікувала фото, на якому красувалася в білій сукні з глибоким вирізом. Лорак тримала в руках величезний букет червоних троянд, виставивши вперед свою струнку ніжку. Красуня дивилася в кадр і посміхалася.

Нагадаємо, що Лорак поділилася архівним знімком і спантеличила зміненою зовнішністю: «Це справді ти?».

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