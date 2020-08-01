Відома модель Кассандра Сьєнега, яка знімається для "Playboy", показала себе практично голою

Як пише Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була повністю голою, а її інтимні місця були прикриті тонкими мотузками. Щоб обійти цензуру соцмережі Кассандра домалювала невеликі клаптики тканини, щоб прикрити найінтимніше. Образ гаряча модель доповнила ковбойським капелюхом.

За півдня пост красуні зібрав понад 9 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів. Особливо бурхливо реагували чоловіки, які складають основну частину підписників Кассандри.

«Досконалість», «Люблю цей костюм», «Бездоганна дівчина», «Дуже гарно в цьому капелюсі, мені потрібен холодний душ», «Чудова, як зазвичай», «Богиня», «Занадто жарко», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Кассандра Сьєнега не соромиться фотографуватися оголеною. Вона давно знімається для чоловічих журналів і навіть побудувала собі на цьому кар'єру. У моделі ідеальне тіло – тонка талія, видатні стегна і пишні пружні груди.

Раніше ми писали, що Кассандра підкреслила свою фігуру дивною сукнею. Красуня одягла обтягуючий костюм, зробивши акцент на своїх широких стегнах.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега в бікіні з мотузочок засвітила "наливні персики": "Так, дитинко".

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги, показавши солодкі місця в прозорій білизні: «Справжня богиня».

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з «Playboy» зняла штани посеред вулиці, вид вражає: «Суперзірка».