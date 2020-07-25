Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX), яка знімається для журналу "Playboy", блиснула «п'ятою точкою» прямо на вулиці
Як передає Politeka.net, модель каталася на роликах в красивому обтягуючому костюмі. Красуня чудово управлялася з роликами, але коли наближалася до камери, влаштувала зухвалу витівку. Модель повернулася спиною до камери і зняла штани, оголивши свої принади в стрінгах. Ця дія виглядала дуже вражаюче.
«Instagram може поцілувати мене в «персик», - підписала зірка відео, натякаючи на те, що її відверті відео соцмережа блокує.
За шість годин відео переглянули понад 60 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.
«Ух який неймовірно красивий вид», «Чудові ковзани!», «ха-ха, ти їм скажи», «Хаха, дитинко, ти виглядаєш чудово!», «Ух ти, дивна фігура», «Ось це так! Ти справжня Суперзірка, дитинко... забудь про Instagram... Я дуже хочу поцілувати цю чарівну красуню з самого першого дня», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега похвалилася розкішними формами в мереживному ліфі. Жінка сфотографувала себе крупним планом, чим змусила своїх шанувальників червоніти. Свої пухкі губи красуня виділила рожевим блиском, що зробило фото ще пікантніше.
Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега в прозорій білизні показала насолоду: "Королева спокуси".
А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих: «Це на грані».
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега в бікіні з мотузочок засвітила "наливні персики": "Так, дитинко".