Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX), яка знімається для журналу "Playboy", блиснула «п'ятою точкою» прямо на вулиці

Як передає Politeka.net, модель каталася на роликах в красивому обтягуючому костюмі. Красуня чудово управлялася з роликами, але коли наближалася до камери, влаштувала зухвалу витівку. Модель повернулася спиною до камери і зняла штани, оголивши свої принади в стрінгах. Ця дія виглядала дуже вражаюче.

«Instagram може поцілувати мене в «персик», - підписала зірка відео, натякаючи на те, що її відверті відео соцмережа блокує.

За шість годин відео переглянули понад 60 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ух який неймовірно красивий вид», «Чудові ковзани!», «ха-ха, ти їм скажи», «Хаха, дитинко, ти виглядаєш чудово!», «Ух ти, дивна фігура», «Ось це так! Ти справжня Суперзірка, дитинко... забудь про Instagram... Я дуже хочу поцілувати цю чарівну красуню з самого першого дня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега похвалилася розкішними формами в мереживному ліфі. Жінка сфотографувала себе крупним планом, чим змусила своїх шанувальників червоніти. Свої пухкі губи красуня виділила рожевим блиском, що зробило фото ще пікантніше.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега в прозорій білизні показала насолоду: "Королева спокуси".

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих: «Це на грані».

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега в бікіні з мотузочок засвітила "наливні персики": "Так, дитинко".