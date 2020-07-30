Популярна модель Кассандра Сьєнега, яка знімається для "Playboy", вразила неймовірно відвертим вбранням

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася свіжими фото, на яких постала в дуже відвертому мереживному боді. Красуня помістила свої «бідончики» в сміливий наряд, який практично нічого не приховав. Через тканину проглядалися всі найсолодші місця моделі. Втім, вона цього і домагалася. Як відомо, Кассандра часто скаржиться на цензуру в Instagram, яка не дозволяє публікувати повністю оголене тіло.

«Вона яскравий промінь сонця», - підписане фото.

За кілька годин пост моделі зібрав понад 17 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Абсолютно чудова краса», «Я так закоханий, йди до мене, пограємо на світанку, моя чорноока», «Ідеальна дівчина», «Вона справжня богиня бездоганної краси з гарячим димним тілом і красивими близнючками», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега влаштувала справжнє шоу на роликах. Модель була одягнена в обтягуючий костюм тілесного кольору, який насилу вмістив пишні принади красуні. Вона каталася на роликах, знімаючи штани на ходу. Модель засвітила свій «персик», запропонувавши адміністрації Інстаграм його поцілувати.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн у прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з «Playboy» зняла штани посеред вулиці, вид вражає: «Суперзірка».

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих: «Це на грані».