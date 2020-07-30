Українська співачка Віра Брежнєва і музикант Дмитро Монатік нещодавно записали спільну пісню «Вечеріночка»

Як передає Politeka.net, після цього артисти стали часто зустрічатися на різних концертах та заходах, де представляли свій новий трек. На своїй сторінці в Instagram Брежнєва опублікувала свіжі фото з чергового заходу, де вони із Монатіком виступали.

Віра була одягнена в дуже відверте вбрання, в якому вона знімалася у кліпі. Сукня з золотими нитками імітує колір оголеного тіла, тому здалеку здається, що співачка майже гола. Та й довжина сукні вражає. По суті, Брежнєва приїхала на концерт наполовину роздягненою.

До речі, з'явитися в закладі парочка вирішила ефектно. Вони припливли до берега на катері. В кадр потрапило їх спільне фото під час річкової прогулянки. Варто відзначити, що Віра довго пробула в Україні і навіть дала кілька концертів. Схоже, Костянтину Меладзе пора ревнувати.

В коментарях до фото Брежнєвій залишили масу приємних слів.

«Віра, сукня - це відрив бошки», «Віра, ви вогонь і така спортивна!», «Красунчики! І трек Вечеріночка просто вогонь», «Віра ви богиня», «Гей, Віра, ну покажи їм вже як треба рухатися», «Шикарна дівчина!», «Яка красуня! Не перестаю Вами захоплюватися», «Віра і Монатік з роками взагалі не змінюються. Вічно молоді дівчинка і хлопчик», - пишуть користувачі мережі.

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