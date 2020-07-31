Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала себе без прикрас і фотошопу

Цього разу Віра блищала фігурою в спортивному топі на домашньому селфи після тренування. На своїй другій сторінці в Instagram зірка вирішила показувати, як займатися, як веселиться вдома і як вибирає корисний догляд для обличчя і тіла.

Віра поділилася яскравим фото після заняття, на якому позувала в простому спортивному топі чорного кольору. При цьому особа зірки без макіяжу виглядало дуже свіжим і світлим.

«Для мене важливий спорт. І я займаюся ним в першу чергу для того, щоб добре себе почувати! Тому що на перше місце для себе ставлю ЗДОРОВ'Я!!! Тому фіз. навантаження повинна допомагати моєму тілу і організму, а не шкодити. Я за багато років пробувала багато різних варіантів і напрямків. І взагалі вчилася «напружувати» тіло, м'язи, зв'язки. Але лише кілька років тому зрозуміла, що Здорове тіло повинно бути розслабленим. У ньому не повинно бути блоків і затискачів. І тоді почала вчитися розслаблятися 😂

Я вже давно казала вам, що для себе знайшла функціональні тренування , пілатес і джиротоник. Це все допомагає моєму тілу бути в тонусі, повноцінно працювати і, звичайно, бути красивим, з кожним роком зберігаючи Здоров'я. Мій ідеальний графік занять - через день. Але мій робочий графік часто проти 😂 тому . Якщо я на місці - я займаюся з тренером в студії(пілатес) або будинку.

Так само до тренувань в будь-якому місці по можливості додаю кардіо-навантаження( від ходьби в швидкому темпі по парку/набережній до ходьби на біговій доріжці). Годину кардіо - ідеально. Коли є можливість. Але мені «сушитися» особливо не потрібно, тому я не зловживаю», - розповідає Віра.

Користувачі в свою чергу захопилися зіркою:

«Як прекрасно і чудово, що зараз у нас є можливість позайматися разом з Вами, з зіркою!!! І так невимушено!,», «Він неймовірно крутий і просто врятував мою спину! Буду дуже дуже вдячна», «Цей кут у двері - не по фен шуй!», «Сьогодні чітко відчуваю ту приємно-ниючий біль в області моїх друге 90 👍🏻😂 Коли буде наступна запис? Дякую 😘», «Тільки з вами мені приносить задоволення тренуватися! Дякую за час і тим що діліться шматочками свого життя 😍».

Також зірка розповіла про вправах, які виконала з подругою і записала все на відео, щоб фанати змогли все побачити і також потренуватися.

«Тепер у вашому арсеналі збережені в IGTV від нас є 3 тренування, які ви можете міксувати, як хочете!💪🏻 займатися коли хочете , але в ідеалі - через день і йти до своєї мети) на питання - як я доглядаю за своїм тілом? перша відповідь буде - харчування, другий - тренування👍🏻 я розумію, що я вже набридла вам (читай задовбали), як наглядач, повторювати одне і те ж, але це аксіома!!!

Масажі! Я люблю жорсткий масаж, але без синців)) масажі допомагають м'язам відновлюватися після тренування, плюс ще більше покращують кровообіг. Ну і шкіра помітно підтягується😉 для крутого масажу потрібно - супер-спеціаліст і час)) перший у мене є, другого зазвичай немає)) але я виділяю ))», - розповідає Віра.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку